Rambla in concerto a Pontedera

E’ un artigiano del rap, della sua musica cura la produzione, il testo, la registrazione e il mix. Il 14 Dicembre arriva a Pontedera Rambla (Andrea Violante). Sarà accompagnato da Tommaso Oliveri alla batteria e da dj Andrea Nardini ai piatti.

Andrea è un artista tanto giovane quanto interessante, con già alle spalle anni di studio tra Italia e Inghilterra ed un percorso parallelo come producer. Suona la tromba, il che rende il suo stile musicale inconfondibile.

Rambla nasce in Toscana nel 1997. All’età di dieci anni inizia a suonare la tromba. Frequenta il liceo musicale di Lucca dove, oltre al proprio strumento principale, si approccia anche al pianoforte. A sedici anni inizia a scrivere le prime rime fino alla realizzazione del suo primo mixtape: “Viaggi”.

Prima della fine degli studi pubblicherà anche il secondo mixtape intitolato “Il canto dei fantasmi” per poi trasferirsi a Londra ed intraprendere un percorso universitario in “audio production”. Ad oggi vive ancora nella città inglese dove lavora alla propria musica e a quella di numerosi altri artisti come producer e ingegnere del suono.