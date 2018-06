Rassegna 'Il Cinema della Normale' 2018

Torna da martedì 25 giugno la rassegna di film 'Il Cinema della Normale', che la Scuola Normale organizza in Piazza dei Cavalieri in collaborazione con il Cinema Arsenale di Pisa. Dopo il ciclo di film sulla fantascienza dello scorso anno, il tema quest’anno sarà il filo conduttore dell’intero anno accademico della Normale: 'Insieme diversi'. E ad esordire sarà un film che sulla 'diversità' ha fatto ridere alcune generazioni: 'Frankestein Junior', pellicola del 1974 di Mel Brooks, con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldam, Cloris Leachman, Teri Garr. Anche quest’anno i film saranno introdotti da rappresentanti della Scuola, in questo caso l’ex allievo Francesco Morosi.

La rassegna prosegue tutta la settimana: mercoledì sarà la volta di Pretty Woman, il film di Garry Marshall con Richard Gere e Julia Roberts del 1990 che fa rivivere attualizzandola la favola di Cenerentola. Introduce Pretty Woman la responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne, Elisa Guidi.

Il giorno dopo, giovedì 28 giugno, altra escursione sulla fantascienza con un film che di diversità e integrazione fa il proprio filo conduttore: Avatar, di James Cameron con Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang. Introduce Avatar il Direttore della Scuola Normale, Vincenzo Barone.

Venerdì 29 giugno sarà proiettato 'Il pianeta delle scimmie', di Franklin J. Schaffner, con Charlton Eston e Roddy McDowall. A introdurre il film del 1968 dove il tema della diversità è affrontato in chiave straniante, dalla prospettiva di uomini soggiogati da scimmie, è il chimico-fisico Sergio Rampino.

Infine domenica, 1 luglio, si chiuderà con Vita di Pi, film di Ang Lee del 2012 con Suraj Sharma. Premiato con vari oscar, tra cui quello alla miglior regia, Vita di Pi è la storia di come la diversità della propria condizione possa essere trasposta all’esterno, nella figura di una feroce tigre, con cui Pi dovrà fare i conti se vorrà sopravvivere.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero, a partire dalle ore 21.30.