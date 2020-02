'Rayuela': Marco Colonna e Matias Guerra

Obiettivo del progetto è mettere insieme diversi meccanismi di percezione e comprensione, usando il suono e il video per mescolare elementi linguistici sperimentali con altri più sedimentati, in sessioni che vogliono mettere in discussione i limiti e i confini di una sperimentazione canonizzata tentando di presentare le distinte ricerche dei due musicisti, così come e dove son ora, in una danza tra conflitto e coesione.

Il clarinettista Marco Colonna è stato nominato dalla rivista Musica Jazz tra i primi dieci migliori musicisti italiani. La sua musica è una miscela di vari linguaggi che vanno dal folk alla musica contemporanea con una propensione verso forme musicali improvvisate. Matias Guerra, visual artist e musicista, sperimenta video e suoni concentrandosi principalmente sulla relazione tra arte, tecnologia ed essere umano. Collabora con autori, artisti e musicisti fra i quali Pino Bertelli, Robert Cahen, Toni D’Angela.

Concerto in collaborazione con Associazione Ondavideo