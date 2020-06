Le Mura di Pisa riaprono nei weekend

Dopo l'emergenza Coronavirus, le Mura di Pisa si organizzano per una prima riapertura stabile che riguarderà per ora i weekend di giugno con percorribilità del tratto di piazza dei Miracoli. Da sabato 6 giugno il camminamento in quota sarà aperto sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con ultimo ingresso rispettivamente alle 12.30 e alle 18.30. Accesso dalla Torre Santa Maria e arrivo fino a Porta Nuova. Biglietto intero a 3 euro, ridotto a 2 euro per i residenti, gratis per i bambini fino a 8 anni.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.