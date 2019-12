Ripafratta e il Monte maggiore

Piedi in Cammino APS propone un escursione alla scoperta del sistema difensivo medievale di Ripafratta. L'itinerario inizia dal paese e segue i sentieri che arrivano al Colle Vergario dove rimangono i resti della Rocca di San Paolino. Il cammino prosegue all’interno dell’area boscosa del Monte Maggiore per arrivare al sito dove fu fondato l’Eremo di Eremo di Santa Maria ad Martyres, o di Rupecava. In questo luogo spirituale, circondato da boschi e da una serie di grotte naturali sembra che si sia soffermato anche Sant’Agostino nel 392.

Dalla Romagna (344m) il cammino rientra in paese dalla Lecciaia attraversando il versante meridionale del Monte Maggiore. Accompagnati da scorci sulla sottostante pianura torneremo ad avvistare le svettanti torri difensive che circondavano Ripafratta.

Itinerario escursionistico (medio-facile) di mezza giornata ( 3 ore di cammino escluse le soste)

Info: www.piediincammino.it

