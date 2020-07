Riparte Backstage from the basement con il maestro Pellegrini

L’Associazione Culturale Backstage Academy ha il piacere di annunciare la ripartenza del format di concerti domenicale Backstage From The Basement, prevista alle ore 21:00 di Domenica 12 Luglio con uno dei musicisti più influenti della scena pop/rock italiana: Maestro Pellegrini. In apertura la band Aida.



Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, è un polistrumentista particolarmente apprezzato per la sua esperienza con artisti del calibro di Zen Circus (con i quali ha partecipato anche al Festival di Sanremo), Francesco Motta, Nada Malanima, Bobo Rondelli Enrico Gabrielli e molti altri.

Alla Backstage Academy proporrà dal vivo il suo primo lavoro solista, anticipato dai brani usciti tra Aprile e Maggio per Blackcandy Produzioni “Cent’Anni” e “Boxe”.



L’evento si svolgerà seguendo tutte le disposizioni sanitarie dovute all’emergenza Covid-19: l’ambiente sarà completamente sanificato, i posti saranno limitati al fine di garantire il distanziamento sociale e all’entrata saranno presenti mascherine, gel per le mani ed occhiali protettivi. Sul pavimento inoltre, è presente una segnaletica di riferimento per contingentare ingressi ed uscite in assoluta sicurezza.

L’ingresso è riservato ai soci CSEN solo su prenotazione telefonica o whatsapp al numero 3491518850