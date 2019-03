Risorgimento al femminile - celebrazioni mazziniane all’insegna dei diritti delle donne

Sabato 9 e domenica 10 p.v. si svolgeranno le tradizionali celebrazioni per l’apertura dell’anno sociale della Domus Mazziniana che combinano attività scientifiche e eventi divulgativi e di ‘intrattenimento’.

Programma

Sabato 9 ore 10.30 seminario di studi Dal Risorgimento femminile all’emancipazionismo mazziniano;

ore 15.00: I più bei giorni…Viaggio narrativo nella Repubblica Romana a cura dell’ass. Re-Play

ore 16.30 Lectio Magistralis della prof. Anna Maria Isastia, Sara Levi Nathan Madre della patria mazziniana

ore 18.00 Concerto del Coro dell’Università di Pisa.

Domenica 10 marzo ore 09.00 – Piazza G. Mazzini Deposizione della Corona al Monumento a Giuseppe Mazzini

ore 10.00; 11.30; 15.00; 16.30 – Museo Mazziniano Visite guidata gratuite

ore 10.30; 15.30 – Museo Mazziniano Laboratorio per Famiglie e Bambini, Il Movimentato Mazzini

Per la partecipazione a I più bei giorni… viaggio narrativo nella Repubblica Romana si prega di prenotare entro venerdì 8 marzo alle ore 13.30 telefonicamente allo 05024174 o entro le 17.30 via mail a eventi@domusmazziniana.it.

Per la partecipazione ai laboratori Il movimentato Mazzini (costo 15€ - 5€ per i soci Domus e CorrelaMente) prenotazione entro sabato 9 alle ore 17.00 telefonicamente allo 05024174 o via mail a eventi@domusmazziniana.it.ù

Il programma completo è disponibile sul sito https://www.domusmazziniana.it.