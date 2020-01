Risorgimento e vernacolo - ricordando Giacomo Adami

Venerdì 31 gennaio alle ore 18.00 presso la Domus Mazziniana si svolgerà un incontro di studi per ricordare la figura di Giacomo Adami, una delle figure principali della scena culturale pisana della seconda metà del Novecento, a poco più di dieci anni dalla sua scomparsa. L’iniziativa è promossa dal Comitato Pisano per il Risorgimento insieme al Crocchio Goliardi Spensierati e alla stessa Domus Mazziniana.

Allievo di Luigi Russo e di Ettore Passerin d’Entreves, docente e poi preside, Giacomo Adami è stato un apprezzato studioso di storia del Risorgimento e direttore per lunghi anni della Domus Mazziniana, che sotto la sua guida si affermò come centro di studi riconosciuto a livello internazionale.

Ma la figura di Giacomo Adami per i pisani è legata in maniera indissolubile alla rinascita della cultura vernacola pisana negli anni Ottanta e Novanta: oltre ai numerosi volumi editi da La Goliardica, tra i quali spicca la fondamentale “Antologia dei poeti vernacoli pisani” del 1983, Adami curò per lunghi anni la direzione della rivista trimestrale “Er Gobbo” che ancora oggi costituisce un “tesoro” per i cultori della parlata cittadina.

L’incontro sarà coordinato dal prof. Romano Paolo Coppini, già ordinario di Storia contemporanea all’Università di Pisa – insignito del prestigioso ordine del Cherubino – e attualmente presidente del Comitato Pisano per il Risorgimento. Due le relazioni in programma: quella di Lorenzo Gremigni Francini, presidente del Crocchio Goliardi Spensierati e tra i maggiori studiosi della letteratura pisana (nonché interprete e animatore di numerosi sodalizi culturali) e quella di Pietro Finelli, successore di Adami come direttore della Domus Mazziniana. Concluderanno la giornata i ricordi dei numerosi amici, allievi e collaboratori del prof. Adami tra cui Renzo Castelli, Alberto Zampieri, Romano Manetti, Dino Giaconi e altri.

