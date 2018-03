Capodanno Pisano...a tavola: menù rinascimentale nei ristoranti

I ristoranti pisani, anche quest’anno, parteciperanno attivamente alle celebrazioni del Capodanno Pisano.

Grazie a Confesercenti Toscana Nord e Pisa Quality Restaurant sono stati infatti selezionati alcuni locali del centro storico ma anche della provincia dove per la cena del 24 e l’intera giornata del 25 marzo sarà possibile fare un tuffo nel passato.



“In questi due giorni di festa per la città ma anche per l’intera provincia - spiegano il coordinatore Pisa Quality Restaurant Stefano Campazzi e il responsabile area pisana Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli - i ristoranti aderenti individuati da Confesercenti proporranno un menù dedicato della tradizione culinaria rinascimentale pisana, al prezzo fisso di 25 euro. In più i clienti dei ristoranti aderenti avranno in omaggio una speciale edizione del calendario Stile Pisano celebrativa anche della ricorrenza dei 450 anni del Gioco del Ponte. Un sincero ringraziamento al professor Giovanni Ranieri Fascetti fondatore e presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, ideatore del calendario, agli sponsor Agenzia Abc UnipolSai Pisa e Il Crudo, e allo storico ristoratore pisano Giovanni Del Corso i cui suggerimenti sono stati essenziali per la definizione del menù”.



Ecco i locali aderenti: Anita Osteria piazza del Pozzetto, Ristoro Il Giardino Nascosto a Coltano, Quore Ristorante de L'Alba via del Cuore, Ristorante la Buca in via D’Azeglio, Quore Veg Ristorante de L'Alba in via delle Belle Torri, Ristorante L'Ippodromo a San Rossore, Castero Banca della Bistecca a Lavaiano, La Vecchia Lira a Volterra, L'Osteria del Pinzagrilli a Guardistallo.



Per le prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente ai singoli ristoranti aderenti.