'Ritorno alla Luna' a Palazzo Blu

A cinquant’anni dallo storico primo passo sulla Luna di Neil Armstrong, Palazzo Blu propone per venerdì 19 luglio una serata evento per rievocare la missione Apollo 11.

Marco Cattaneo, direttore di National Geographic, Paolo D’Angelo, giornalista esperto di Astronautica, e Luca Perri, dottorando in astrofisica e divulgatore di scienza, animeranno una serata all’aperto con filmati d’epoca, giornali, testimonianze per rievocare la grande notte dello sbarco sulla Luna.

Un lungo racconto, ricco di dettagli storici e curiosità, per rivivere quei cinque giorni che portarono il modulo lunare dalla rampa di lancio fino al Mare della Tranquillità, sulla Luna, nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969, che in molti ricordano per averlo vissuto, in bianco e nero, attraverso la lunga diretta televisiva della Rai.

Ma anche un evento per i più giovani, che vogliono rivivere l’epoca pionieristica e piena di entusiasmo dell’esplorazione spaziale. Sarà l’occasione anche per gettare uno sguardo sul futuro e analizzare i progetti delle agenzie spaziali di mezzo mondo, impegnate oggi per tornare presto sulla Luna.

E per far partire da Pisa un virtuale in bocca al lupo all’astronauta Luca Parmitano - @astro_luca sui social - che il 20 luglio sarà di nuovo in partenza per la missione Beyond sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La serata, che si terrà all’aperto nel giardino di Palazzo Blu, è a ingresso libero e avrà inizio alle 21.30. Occorre prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite.it.

Per l’occasione Palazzo Blu sarà aperto fino alle ore 24.00. Le mostre visitabili saranno ‘Explore. Sulla Luna e oltre’ con biglietto speciale a 3 euro dalle ore 20.00; la mostra ‘Gipi. Storie d’artista’ e la collezione Permanente con biglietto a 2 euro dalle ore 20.00.

Chi vorrà visitare sia la mostra ‘Explore. Sulla Luna e oltre’ sia la Permanente più la mostra di Gipi, dalle ore 20.00 potrà farlo con un biglietto unico a 4 euro.