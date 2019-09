'Ritratti': opere di Antonella Caterini in mostra

Sarà inaugurata sabato 12 ottobre alle 16,30 la mostra 'Ritratti' di Antonella Caterini, a Molina di Quosa, presso i locali espositivi del Magazzino D Antonio, noto antiquario locale.

L’artista pisana ha scelto per questa esposizione il tema che le è più caro, quello del ritratto. I suoi lavori, olii, pastelli, carboncini, sculture in terracotta, fortemente espressivi e come sospesi fuori dal tempo, sono quasi tutti realizzati dal vero. Questo perché, secondo la Caterini, è solo la realtà che può portare il giusto stimolo e rendere comunicativa un’ opera.

La mostra è compresa tra gli eventi della tradizionale Festa della Castagna , infatti resterà aperta fino a domenica 20 ottobre compreso, la giornata conclusiva della festa, con orario dalle 16,30 alle 19,30 il sabato e la domenica.

