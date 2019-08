Rivalto in festa

Come ogni anno, nella notte delle stelle, il piccolo borgo di Rivalto (frazione di Chianni), si anima con tradizioni contadine, street food e musica.

Rivivrete un'atmosfera magica di altri tempi, grazie alla cura degli allestimenti e la partecipazione di tutti i rivaltini. Tra le novità di quest'anno, aperitivo in cantina: una dimora antica apre le porte a nuovi ospiti per una degustazione speciale.

Osservazione guidata delle stelle, per i più sognatori!