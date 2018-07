Roberto Luti in concerto con 'Shuck Dub'

Il 12 luglio, alle 21.30, per la rassegna 'La Duna Blu', Roberto Luti in 'Shuck Dub' si presenta in una formazione inedita, in duo con un produttore che accompagnerà la sua chitarra dentro atmosfere elettroniche e beat da dancefloor.

Roberto nasce a Livorno nel 1977 e cresce ascoltando Blues e Rock attraverso la passione e discografia del padre. Vive a New Orleans fino al 2008, suonando in tutti gli angoli, le strade, i club e festival della citta. Diventa uno dei migliori chitarristi d’ambito blues-rock. In questi anni viene coinvolto nel progetto internazionale Playing For Change, diventandone parte integrante e caratterizzante del suono. I dischi di PFC hanno venduto milioni di copie nel mondo. Tutt’oggi Luti è attivo in tournée e in sala di registrazione con Luke Winslow King, la Playing For Change Band, Tres Radio Express Service e Niki La Rosa.