'Rocca'n'Roll Festival' di Vicopisano

Sabato 30 giugno 2018, le vie del borgo medievale fortificato dal Brunelleschi risuoneranno per la quinta volta a ritmo di rock con il 'Rocca'n'Roll Festival'.

Non mancheranno birra artigianale, street food e un'area dedicata alla vendita di gadget e dischi.

Dalle 18 alle 20 si esibiranno vari gruppi in diverse zone del borgo: in via del Boschetto suoneranno i I Pixel e i Guys in Jeopardy; in Piazza Gattai si esibiranno gli All Broken 29 e i Top Secret; davanti alla Torre dell'Orologio intratterranno il pubblico Major Tom e Lorenzo Niccolini.

Il Palco centrale verrà allestito il Piazza Cavalca e, dalle 20 in poi, si esibiranno i Piqued Jacks, i Rhit Acoustic Duo e i Vat Vat Vat. Dalle 18.30 fino a notte, musica live, street food, birra artigianale, dischi, gadget e dj set.