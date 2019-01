Rolant Brant al Reverse Sound Cafè

Venerdì 11 gennaio il divertimento assicurat con la serata dedicata alla musica techno. Arriva in esclusiva al Reverse Sound Cafè di Pisa ad ingresso gratuito, fino alle 1.30, Roland Brant musicista, compositore, produttore e dj.

In attività dal 1980, con alle spalle oltre diecimila set in più di mille locali e primo Dj al mondo ad usare l'arpa laser. Alla consolle del Reverse Sound Cafe' Alec Ben e Danilo Mania.

L'entrata ad ingresso gratuito terminerà alle ore 1.30. L'apertura dei cancelli in entrambe le serate e' prevista per le ore 23. Per info e/o prenotazioni:340.5979508.