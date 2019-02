'Roma Repubblica' alla Domus Mazziniana

Sabato 9 e domenica 10 febbraio, in occasione delle celebrazioni per il 170° anniversario della repubblica romana la Domus Mazziniana, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana e le associazioni culturali Re-play e CorrelaMente, presentano una serie di eventi rivolti alla cittadinanza.

La Repubblica Romana costituisce infatti un momento tanto poco conosciuto quanto assolutamente centrale per la storia italiana. Dal 9 febbraio al 3 luglio 1849, l’Europa intera ha assistito ad uno spettacolo assolutamente inedito e inatteso: per cinque mesi gli italiani hanno dimostrato al mondo di essere in grado di governarsi e di darsi delle leggi da soli e di essere pronti a combattere e morire per farlo. Un’esperienza breve ma che ha lasciato in eredità l’unica Costituzione del Risorgimento approvata da un’Assemblea Costituente eletta a suffragio universale maschile e al cui testo si ispirarono gli uomini e le donne che, un secolo dopo, furono chiamati a scrivere la Costituzione della Repubblica Italiana.

Sabato 9 (ore: 16.30, 18.00, 19.30, 21.00): gli interpreti dell’associazione culturale Re-play animeranno I più bei giorni…Viaggio narrativo nella Repubblica Romana. Un percorso drammatizzato negli spazi museali della Domus che accompagnerà i visitatori lungo le principali tappe della Repubblica Romana (ingresso via M. d’Azeglio n. 14). Per esigenze organizzative è necessario prenotare entro giovedì 7 specificando numero di adesioni e orario preferito.

Domenica 10 dalle 10.00 alle 12,00 sarà la volta dei più piccoli (6-10 anni) e delle famiglie, con il laboratorio Il Movimentato Mazzini, organizzato dall’associazione CorrelaMente che farà scoprire, attraverso un divertente gioco di ruolo, l’affascinante vita di Giuseppe Mazzini e i ‘tesori’ conservati nel museo della Domus Mazziniana (Costo 10 euro di tessera associativa. gratuito per i soci ‘Correlamente’ e ‘Domus mazziniana’)..

Per esigenze organizzative è necessario prenotare entro venerdì 8 specificando il numero di adesioni. Infine sabato 9 è previsto un ‘aperitivo patriottico’ presso il Keith Art Café.

Per info e prenotazione (obbligatoria): eventi@domusmazziniana.it – 050 23174.