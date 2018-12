'Rosaura' spettacolo alla Città del Teatro di Cascina

Arrivano in Italia per la prima volta, partendo dall’opera di Calderón de La Barca 'La Vita è sogno', la compagnia di Madrid Teatro Inverso con Rosaura.

Qui il testo del grande drammaturgo spagnolo è letto dal punto di vista di Rosaura, uno dei personaggi femminili più interessanti del Siglo de Oro.

Rosaura è la vera forza trainante per il cambiamento nella storia di Calderòn de la Barca, rappresentando il bisogno di trovare un’identità in un sistema sociale nel quale la figura femminile è offuscata e sottomessa all’uomo.

La sua ricerca per trovare una collocazione in quella società non trova sosta, fino a che non affronta il suo destino lottando contro l’ordine stabilito ed i limiti a lei imposti, fino a ritrovare se stessa.

Rosaura intraprende un viaggio verso l’ignoto; diventa un uomo, una donna di corte, una guerriera, e alla fine riesce a conquistare i fantasmi del suo passato, attraverso un processo evolutivo che lo stesso Calderòn sviluppa attraversando poeticamente l’anima femminile con grande talento e bellezza.