'On Route To Woodstock' ad Asciano

'On Route To Woodstock' è una manifestazione di 3 giorni di pace, amore e musica che si svolgerà il 16-17-18 Agosto 2019 presso Il Route 66 Risto-Pub a San Giuliano Terme Asciano.

Nel lontano 1969 a Bethel a pochi chilometri da New York si teneva un grande evento musicale che è entrato a far parte della storia della musica, ovvero Woodstock.

L'obiettivo degli organizzatori è riproporla nella maniera più fedele come 50 anni fa, ovviamente solo con i protagonisti che hanno fatto la storia.

La colonna portante di questo evento sarà il presentatore, musicista e showman da Londra Mr. Rick Hutton affiancato dal coordinatore musicale Simone Pacini.

Ingresso €10 incluso consumazione.

Programma

Sabato 17 agosto

20:45 / 21:30 · Creedence Clearwater Revival -CCR Story

21:45 / 22:30 · Santana - Nick Becattini Band

22:45 / 23:30 · Janis Joplin - Gianna Chilà

23:45 / 00:30 · Jimi Hendrix - Simone Galassi Band

Domenica 18 agosto

21:00 / 22:00 · The Beatles - The Liverpool Boys

22:00 / 23:00 · The Rolling Stones - The Klimt

23:00 / 00:00 · Rick Hutton Band

A chiudere questo meraviglioso evento, tutti gli artisti sul palco per salutarci con il brano 'Imagine' di John Lennon.