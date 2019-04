Run4unity - arti marziali in centro

In occasione dell'evento Run4Unity del 4 Maggio, il Hwa Rang Do Club di Pisa organizza una dimostrazione pratica di questa antica arte marziale coreana in cui bambini, ragazzi e adulti vi illustreranno tecniche di combattimento armato e disarmato. Non solo, sarà anche possibile partecipare gratuitamente a brevi sessioni pratiche dove scoprire in prima persona le diverse tecniche marziali.

L'evento si svolgerà a Pisa il 04/05/2019 presso le Logge di Banchi e saranno presenti altre associazioni sportive per una giornata all'insegna dello sport come strumento di pace e unione.

L'evento è gratuito. Per info su orari e altro, potete contattare il numero: 3298875451