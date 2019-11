Degustazione di formaggi erborinati e cena a tema

L’arte del bere e… in collaborazione con Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) organizza un evento di approfondimento e degustazione sui formaggi erborinati. Ore 19,00 Inizio degustazione; Degustazione di Blu ‘61 in abbinamento a calice di prosecco Follador. Degustazione di Toma blu alle erbe in abbinamento a calice di Langhe Chardonnay Elio Grasso. Degustazione di Gorgonzola D.O.P. in abbinamento a calice di Sangiovese di Romagna Federico Az. Pandolfa.

Alla degustazione seguirà cena con Gnocchetti di zucca al formaggio Blu ‘61 e calice di Oltrepò pavese Oltrenero. Sopressa Veneta con Gorgonzola fuso e polenta e calice di Prosecco White mul vino sbagliato Chardonnay e Cabernet Sauvignon Az. Alturis Cheesecake alla Siciliana con pistacchi e calice di Moscato Ambar Duca di Salaparuta. Acqua. Caffè.

Prezzo per i Soci ONAF € 29,00 a persona; Prezzo per i non Soci € 34,00 a persona. Prenotazione obbligatoria allo 050 8754079.