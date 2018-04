Sagra del Prosciutto e dei Baccelli di Peccioli

Anche quest'anno il comune di Peccioli ospiterà la Sagra del Prosciutto e Baccelli.

L'appuntamento 'itinerante' si dividerà in due sedi: nei giorni 25 e 29 aprile e primo maggio la sagra si terrà in località La Fila, per la giornata conclusiva, quella di domenica 6 maggio, l'evento si sposterà in località Le Serre.

Sarà un'occasione per gustare sia a pranzo che a cena e merenda prosciutto e baccelli, ma anche altre specialità locali. Non mancherà il divertimento per grandi e piccini: dal parco gonfiabile al mercatino e tanto altro.