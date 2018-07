Sagra della Chiocciola a Casale Marittimo

Per due giorni, sabato 21 e domenica 22 luglio, Casale Marittimo ospiterà l'attesa Sagra della Chiocciola, manifestazione in cui gustare le specialità gastronomiche della Val di Cecina e della Maremma Pisana.

Tra le prelibatezze culinarie da poter assaggiare non mancherà il cacciucco di chiocciole, i galletti arrosto e la carne alla griglia, e per finire la cena gli immancabili bomboloni.

Le lumache saranno le regine assolute della manifestazione e verranno cucinate secondo la tradizione locale e accompagnate da altre pietanze.

Oltra al gusto, tanto divertimento per grandi e piccini con spettacoli comici, 'Drag queen show' musica e per i più piccoli i giochi gonfiabili. La Sagra della Chiocciola è organizzata dal Comitato Feste di Casale Marittimo in collaborazione con i volontari locali.