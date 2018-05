Sagra della Chiocciola a Vicopisano

La 19esima edizione della sagra della chiocciola si terrà a Vicopisano, presso il circolo Arci l'Ortaccio, nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio e sabato 2 e domenica 3 giugno.

Per l'occasione si potranno gustare le famose chiocciole al sugo, ma non mancheranno altre ricette della tradizione locale.

La cucina rimarrà aperta tutte le sere per cena dalle 19.30. L'evento è organizzato dall'associazione La Rocca di Vicopisano in collaborazione con il circolo Arci l'Ortaccio. Per info: 050799165.

