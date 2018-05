Sagra delle Ciliegie di Lari

Anche quest'anno a Lari si terrà la Sagra delle Ciliegie che è giunta alla 62esima edizione. Le giornate in cui si potranno gustare tanti prodotti a base di questo delizioso frutto sono il 26, 27 maggio e l'1, 2 e 3 giugno.

Il cibo sarà accompagnato da spettacoli, fiere, esibizioni e musica.

Tra i vari appuntamenti da ricordare il 'Raduno delle auto d'epoca' in Piazza XX Settembre alle ore 11 del 27 maggio; sempre lo stesso giorno lo show Cooking di Denise Delli, ex concorrente di Masterchef, alle ore 18.30.

Durante le giornate anche i bambini potranno divertirsi nelle varie aree a loro dedicate come per esempio l'area gonfiabili in Piazza XX Settembre.

Ad animare le serate ci penseranno i vari dj set e i live concert.

Nei giorni 27, 2 e 3 giugno sarà possibile usufruire del bus navetta per raggiungere le location dell'evento.