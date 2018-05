Tutto pronto per la quattordicesima edizione della Sagra del Cinghiale ad Agnano Pisano, frazione del comune di San Giuliano Terme, che quest'anno si terrà da venerdì 1 a domenica 3 e da venerdì 8 a domenica 10 giugno.

Il protagonista dei banchetti sarà il cinghiale ma non mancheranno anche alti prodotti da poter gustare, come: pappardelle al cinghiale, cinghiale in salmì con olive, carne cotta sulla griglia e soppressata di cinghiale.

L'evento si terrà presso i locali del Circolo Arci La Pergola. Gli stand gastronomici resteranno aperti tutte le sere a cena e la domenica anche a pranzo.

Le giornate saranno ricche di animazione con musica live, balli e tanto altro.