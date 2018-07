Sagra della Pappardella ad Agnano Pisano

Ad Agnano Pisano, piccola frazione del comune di San Giuliano Terme, da venerdì 3 a domenica 5 agosto si terrà la "Sagra della Pappardella". Tra le specialità della Cucina capitanata dall’instancabile Mara saranno : le pappardelle all’uovo Mennucci al sugo di cinghiale, lepre, funghi e ragù. Non mancherà la tradizionale grigliata ed il roast-beef con i funghi, il tutto annaffiato da buon vino toscano e Birra Moretti. Gli stand gastronomici apriranno dalle 19.30 e saranno allestiti presso i locali all'aperto del circolo Arci La Pergola in via XXV Aprile, 32. Dopo cena, ballo con musica dal vivo in area separata, con il Maestro Gilberto; a disposizione tavoli e sedie per tutti. L'ingresso è gratuito. L’evento sarà l’ultimo di questa estate 2018.

In loco sarà a vostra disposizione anche un parcheggio GRATUITO segnalato da nostri assistenti.