Sagra della Fragola a Sant'Andrea in Pescaiola

Sant'Andrea in Pescaiola ospiterà la 41ª edizione della Sagra della Fragola La sagra il 19 e 20 e il 26 e 27 di maggio. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera a partire dalle ore 19.

Il programma prevede gonfiabili e animazioni per bambini tutti i giorni dalle ore 18.

Il divertimento, però, non mancherà nemmeno per gli adulti: la sera è prevista musica da ballo e dj set. L'evento è organizzato dal Circolo Cica di Sant'Andrea in Pescaiola e gode del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.

I prodotti che si potranno assaporare saranno locali, come: pappardelle al cinghiale, zuppa contadina, vari tipi di carne alla brace, arrosto, patate e polenta fritta.

Naturalmente la fragola, che sarà il la regina dell'evento, si potrà assaggiare con il limone, gelato, liquore, panna o anche cioccolato.