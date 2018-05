Sagra della Nozza a Calcinaia

Torna a Calcinaia il 19 e 20 maggio la Sagra della Nozza.

Un’occasione da non perdere per assaggiare il tipico dolce calcinaiolo, che puntualmente, anno dopo anno, sboccia dalle sapienti mani delle donne e degli uomini che lavorano nottetempo nel 'laboratorio' della Deputazione di S. Ubaldesca.

Oltre al dolce si potranno gustare altri gustosissimi piatti a partire dalle ore 19 di sabato.

Per l'evento è stata organizzata una mostra di immagini sacre, e ancora: spettacoli, dj set e tombola. Da non perdere domenica alle ore 17 la 'Sfilata dei rioni' e a seguire la regata storica in onore di Santa Ubaldesca.