36ª Edizione della Sagra della Pappardella alla Lepre a Staffoli

Staffoli, frazione del comune di Santa Croce sull'Arno, si prepara per la 36ª edizione della Sagra della Pappardella alla Lepre, che si terrà ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 5 al 29 luglio.

Nell'ambito della Festa del Donatore, la Pro loco di Staffoli, in collaborazione con i donatori del Centro Avis, organizza questa sagra dedicata ad un piatto tipico della cacciagione, la pappardella alla lepre.

Il fulcro delle serate sarà il centro Avis in via Ugo Foscolo, in cui verranno allestiti gli stand che apriranno le sere a partire dalle ore 19.30.

Ad arricchire le serate spettacoli e animazione: sabato 7 luglio si esibirà Max Fabbri, il 26 dello stesso mese la Jovanotti cover band. E ancora fiera di beneficenza, area bimbi e ampio parcheggio.