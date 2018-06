Sagra del Pesce a Bientina

Dal 6 all'8 e dal 13 al 15 luglio gli amanti dei prodotti a base di pesce non potranno rinunciare alla tradizionale sagra che si terrà a Quattro Strade, località nel Comune di Bientina,.

Oltre al pesce, saranno tanti i piatti che sarà possibile assaggiare durante le giornate, a base di carne e verdure.

Sono previste diverse attività per grandi e piccini. Non mancherà la musica e la possibilità di scatenarsi in pista a ritmo di musica live.

La Sagra del Pesce è organizzata dalla sede del Partito Democratico di Bientina in collaborazione con il Circolo Arci delle Quattro Strade.