Sagra del pinolo a San Piero a Grado

Dopo un anno di assenza torna venerdì 5 luglio a San Piero a Grado la storica 'Sagra del Pinolo' con una location tutta nuova in Via Deodato Orlandi. La Sagra è giunta alla sua trentanovesima edizione e si svolgerà come di consueto nei primi due weekend di luglio (5-6-7 e 12-13-14). Per la prima volta nella storia ci si allontanerà dal prato dove sorge la storica Basilica, per spostarsi nel nuovo spazio di via Deodato Orlandi acquistato dall'associazione che organizza la festa.

Il tutto è organizzato dalla neonata Associazione Sagra del Pinolo che si è staccata dall'organizzazione parrocchiale, non mutando però i fini della Sagra che rimarranno a scopo benefico. "Alla fine della Sagra - ci dice Roberta Orsini, un membro del consiglio direttivo - valuteremo le richieste ricevute e doneremo alle associazioni con maggiori necessità, come abbiamo sempre fatto nella storia della Sagra". "Le persone che ci verranno a trovare alla sagra potranno gustare il buon vino e l'aperitivo, oltre alle torte, i frati e i gelati messi a disposizione dalla Gelateria Novi, che ha collaborato con noi per l'organizzazione della Sagra - continua Roberta - le sei serate messe in piedi saranno sicuramente più ricche rispetto al passato, con molti ospiti, eventi ed artisti che hanno già dato la loro adesione. Come grandi novità ci sarà uno spazio all'interno della Sagra durante tutte le sei serate, lo 'Spazio Bimbi' gestito dall'associazione 'Mi Ci Porti' con un baby parking. Sarà allestito all'interno dello spazio Sagra, anche un piccolo mercatino 'Ingegno & Creatività'", conclude Roberta Orsini.

Per l'edizione 2019 della Sagra del Pinolo è stata creata anche una canzone dal titolo 'Vieni al Pinolo', testo a cura di Roberta Orsini e Nicola Gorreri e arrangiata da Valerio Simonelli. "La potremmo ascoltare in tutte le sei serate nell'intervallo dell'orchestra. Ci è parso carino creare qualcosa di nuovo e orecchiabile per il pubblico e per la festa che comunque rimarrà della Sagra", ha detto Roberta Orsini.

Già definiti gli eventi dell'edizione 2019 che prenderà il via venerdì 5 luglio con l'orchestra Blue Eyes. La serata inaugurale però sarà aperta dall'esibizione della Scuola di Musica del Litorale. A seguire Western Soul country line dance.

Sabato 6 luglio sarà la serata clou invece di una serata dedicata alla moda e allo spettacolo, che decreterà la vincitrice del concorso 'Miss Sagra del Pinolo'. I conduttori saranno di eccezione: Giò Panichi e Leo Ghelarducci. Coordinerà la serata di moda Anastacia Fashion di Sara Jo Mariotti. Ospiti della serata Marcia Sedoc, capogruppo del Cacao Meravigliao e le cantanti emergenti Martina Niccolai e Sofia Gestri. L'animazione della serata sarà a cura di Cristina Gomes con balli e costumi spettacolari.

Domenica 7 luglio serata dedicata ai balli latini con la Magema Dance School con la partecipazione della scuola Asd Mistral Karate di Pisa. Nella serata di domenica inoltre la Croce Rossa promuoverà la rianimazione cardiocircolatoria attraverso un flash mob nell'intervallo dell'orchestra.