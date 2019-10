Sagra del Porcino e della Chianina a Castelfranco di Sotto

Torna uno degli eventi più attesi di tutta la Toscana nel mese di ottobre, l'ormai celebre Sagra del Porcino e della Chianina che si terrà a Castelfranco di Sotto per quattro fine settimana consecutivi per la 7° Edizione: 12-13, 19-20, 26-27 ottobre e 2-3 novembre 2019.

L'evento ha come scopo la salvaguardia delle tradizioni gastronomiche toscane in una zona che negli ultimi anni ha avuto una forte vocazione industriale. Per ottenere questo obiettivo il Circolo ARCI ed altre associazioni locali hanno organizzano questa sagra in collaborazione con un'azienda agricola locale, che ancora oggi è dedita all'allevamento di Chianina nella piana dell’Arno castelfranchese.

Nel menù della sagra spiccano, tra i primi, tortelli freschi e tagliatelle al germe di grano del Pastificio Morelli di San Romano-Montopoli (Pi) conditi da ottimi sughi come il ragù di Chianina o ai funghi porcini. Tra i secondi il piatto forte è la bistecca, da provare con i porcini (a fette o cappella) ed il roast-beef di chianina con rucola e grana cosi come hamburger di chianina con porcini a fette. Non mancano altri tipi di carne come rosticciana e salsicce a cui seguono i classici contorni con gli immancabili funghi porcini fritti.

L'evento si tiene presso la tensostruttura invernale della Casa del Popolo ARCI di Castelfranco di Sotto con ingresso in Via Enrico Fermi davanti al supermercato Conad City. Gli stand gastronomici restano aperti il sabato sera dalle 19:30 e la domenica a pranzo dalle ore 12 e la sera dalle ore 19.30.

Tra gli eventi collaterali alla sagra segnaliamo lo spettacolo comico il pomeriggio di domenica 13 ottobre con l'esilarante Jonathan Canini in collaborazione con i Commercianti di Viale Italia con i negozi che saranno aperti tutto il giorno con degustazioni all'interno dei negozi. Da non perdere inoltre il grande mercato straordinario per le vie del centro storico con banchi commerciali e mercatino dell'artigianato previsto tutt o il giorno per domenica 27 ottobre. Durante tutta la giornata attività di animazione per le vie del paese con animazione presso la Biblioteca Comunale si svolgerà il Festival del Libro con attività dedicate ai bambini.