Torna, alla sua 41ª edizione, la Sagra della fragola di Sant'Andrea in Pescaiola, nel comune di San Giuliano Terme. L'evento è organizzato dal circolo 'Cica' di Sant'Andrea in Pescaiola nei giorni del 19-20 e 26-27 maggio. Tutti i giorni, a partire dalla 18, gonfiabili e animazioni per bambini. Cucine aperte dalle ore 19 con cucina paesana, aperitivi e tante fragole. L'evento si svolgerà al circolo 'La Fragola' in piazza Borromeo, 1. Ingresso gratuito.

Per info e prenotazioni: 050861033 (dalle ore 21 alle 23); circolocica@gmail.com.