I sapori di agosto: le sagre da non perdere nel pisano!

Tra dj set, eventi per grandi e piccini e tanto buon cibo ad agosto non ci sarà tempo per annoiarsi con le sagre organizzate a Pisa e provincia.

Gli amanti dei totani non potranno perdesi la sagra a base di frittura, appunto, di totani che si terrà a Bientina, nei cinque week-end del 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 luglio e il 3-4 agosto.

Gli stand gastronomici allestiti presso il Campo Sportivo di Bientina. Il menù proporrà anche piatti tipici e pizza.

L'evento è organizzato dalla A.S.D. Sextum di Bientina.

Anche quest'anno a La Serra, frazione di San Miniato torna la Sagra del Cunigliolo Fritto che quest'anno spegne 15 candeline. L'evento si terrà ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dall'1 al 25 agosto e il giorno di Ferragosto.

Tra le varie specialità proposte nel menù il coniglio fritto, le pappardelle al cunigliolo, l'antipasto toscano, il cunigliolo alla contadina e la bistecca di vitello alla brace.

