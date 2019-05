I sapori di giugno: le sagre da non perdere nel pisano

Tante le date in cui a Pisa e provincia diversi sapori allieteranno il nostro palato.

Ad accompagnare le cene divertenti iniziative.

Se avete sagre da segnalarci potete farlo all'indirizzo mail: pisatoday@citynews.it.

Sagra della ficattola a Bientina nel 2019 Eventi a Pisa

„In località Quattro Strade, nel Comune di Bientina, si svolgerà l'edizione n. 24 della Sagra della Ficattola dal 31 maggio al 2 giugno e dal 7 al 9 giugno.

Il programma della Sagra della Ficattola prevede l'apertura dalle ore 19 degli stand gastronomici, dove saranno servite le gustosissime ficattole.

Si tratta di un tipo di pasta a base di farina, poi messa a friggere nell'olio bollente. Insieme a questi prodotti tipici, ci saranno anche altre delizie tipiche del Valdarno Pisano.

Oltre al gustoso cibo divertimento serale con le le orchestre da ballo. Infine, non mancheranno altri tipi di divertimenti serali per tutte le età.

La Sagra della Ficattola è organizzata dalla Contrada Quattro Strade in collaborazione con i volontari locali.

Sagra della zuppa a Fauglia 2019 Eventi a PisA Fauglia, da giovedì 27 al 30 giugno 2019, si terrà la 8ª edizione della Sagra della Zuppa.

Il centro storico di Fauglia sarà teatro di questo evento gastronomico dedicato ad un piatto semplice quanto gustoso: la zuppa di cavolo. Nel menù troviamo comunque anche vari primi e la carne alla griglia.

Sebbene giovane, la sagra promette di incantare gli avventori con l'ottima cucina toscana, grazie alle specialità preparate dalle donne del paese secondo la maniera tradizionale. Il tutto sarà poi accompagnato da spettacoli, esibizioni e intrattenimenti vari, nonché dalle bancarelle del mercatino dell'artigianato.

Gli stand gastronomici aprono la sera dalle 19:00. Ricco il calendario degli artisti che saranno presenti tra i quali segnaliamo Dj Cioni ed Annalisa Minetti. Domenica tombola in piazza. Tutte le sere saranno inoltre presenti bancarelle di prodotti artigianali e varie.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 050/659200.

Ampio parcheggio sarà a disposizione presso il locale campo sportivo. L'evento è organizzato dalla Fondazione Madonna del Soccorso, ente no-profit molto attivo nel campo del sociale a Fauglia e dintorni, in collaborazione con il Comune ed altre associazioni locali.

A Vicopisano, presso il Circolo ARCI l'Ortaccio, si terrà la 19ª edizione della Sagra della Chiocciola dal 31 maggio al 2 giugno.

Oltre alle tipiche chiocciole al sugo si potranno assaggiare piatti tipici dalle ore 19:30; la domenica, la cucina sarà aperta anche a pranzo.

L'evento è organizzato dall'Associazione La Rocca di Vicopisano in collaborazione con il Circolo ARCI l'Ortaccio, che ospita l'evento.

Per info: 050 799165.

15° edizione della Sagra del Cinghiale ad Agnano Pisano Eventi a Pisa

„Ad Agnano Pisano, frazione del comune di San Giuliano Terme (PI), da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno e da venerdì 7 a domenica 9 giugno, si terrà la 15° edizione della Sagra del Cinghiale.

Sono molte le specialità che impreziosiranno il menù della sagra. Tra queste spiccano le pappardelle al cinghiale, il cinghiale in salmì con olive, la carne cotta sulla griglia e la soppressata di cinghiale. Il tutto sarà immancabilmente annaffiato da del buon vino toscano.

L'evento si terrà presso i locali del Circolo ARCI La Pergola. Gli stand gastronomici resteranno aperti tutte le sere a cena e la domenica anche a pranzo. Oltre al cibo, la sagra propone anche delle serate danzanti a base di ballo liscio con ingresso gratuito.

I'1 e il 2 giugno la 42ª edizione della Sagra della Fragola nel comune di San Giuliano Terme (PI), più precisamente in località Sant'Andrea in Pescaiola.

Oltre alle dolcissime fragole con limone, panna, gelato o liquore sarà possibile assaggiare piatti tipici come zuppa contadina, pappardelle al cinghiale, carne alla brace, arrosto, patate e polenta fritta.

Gli stand gastronomici della sagra resteranno aperti tutte le sere a cena dalle 19:30 alle 22:30. Il programma prevede anche gonfiabili e animazioni per bambini tutti i giorni dalle ore 17.

La sera il divertimento prosegue con musica e divertimento dalle ore 21. L'evento è organizzato dal Circolo CICA di Sant'Andrea in Pescaiola e gode del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.

A Santo Stefano a Macerata, Cascina, dal 31 maggio al 2 giugno, e dal 6 al 9 giugno si svolgerà la 35ª Festa Chiesanovese e Sagra dell'Anguilla.

L'appuntamento che celebra il gustoso pesce e sarà accompagnato da spettacoli di teatro in vernacolo, cabaret, ballo in piazza. Tutti i giorni saranno inoltre in funzione il mercatino e il luna park.

Lo stand gastronomico dove gustare le specialità locali apre tutte le sere alle ore 19:30.