I sapori di giugno: le sagre nel pisano da non perdere!

Si sa.. con il bel tempo e con il caldo non mancano le feste, la musica e le sagre in tutta la provincia di Pisa. Ad accompagnare i gustosi prodotti della tradizione e non, per tutto il mese di giugno, ci saranno musica, aree per bambini, mercatini e risate per grandi e piccini.

Se avete sagre da segnalarci potete farlo all'indirizzo mail: pisatoday@citynews.it.

Ecco gli appuntamenti da non perdere...

Festa Chiesanovese e Sagra dell'Anguilla

Dall'1 al 3 giugno, A Santo Stefano a Macerata, nel comune di Cascina, si svolgerà la la Festa Chiesanovese e Sagra dell'Anguilla. Il protagonista dell'appuntamento sarà il pesce ma ad accompagnare la degustazione di tanto buon cibo ci saranno spettacoli, concerti live, luna park e mercatino.

Lo stand gastronomico dove mangiare aprirà alle ore 19.30 il venerdì, sabato e domenica. Per info: 3331731942; comitato.chiesanova@gmail.com.

Sagra del Fiore di Zucca Fritto

Anche quest'anno a La Serra, frazione del comune di San Miniato si terrà la Sagra del Fiore di Zucca Fritto per due fine settimana. Nelle giornate del 1,2 3 e 9 e 10 giugno si potranno gustare ogni sera a partire dalle ore 20 piatti a base di fiore di zucca e altri prodotti tipici.

L'appuntamento è organizzato dal Circolo Arci La Serra. Nel programma anche spettacoli di cabaret e musica live.