I sapori di luglio: le sagre nel pisano da non perdere!

Con luglio l'estate entra nel vivo e a Pisa e provincia, come ogni anno, tantissime sono le sagre organizzate per allietare le calde serate.

A fare da protagonisti saranno alimenti gustosi come: pesce, carne alla brace, pizza e perchè no, anche la zuppa e non solo.

Se avete sagre da segnalarci potete farlo all'indirizzo mail: pisatoday@citynews.it.

Ecco gli appuntamenti da non perdere:

Dal 27 al 29 luglio e dal 3 al 5 ogosto a Cascine di Buti si terrà la 20ª edizione della Sagra del Fungo Porcino.

Il fungo si potrà provare fritto, nella zuppetta, sopra i crostoni di pane toscano arrostito alla brace, nella salsa boscaiola e come accompagnamento di un delicato arrosto. Oltre ai funghi non mancheranno ovviamente la carne alla brace e altri contorni.

Ogni sera, ad animare le serate, musica live e possibilità di scatenarsi al ritmo di musica. L'evento avrà luogo ogni sera a partire dalle ore 19, presso lo spazio sagre nella zona sportiva di Cascine di Buti.

Sagra della Pizza a Orentano nel 2018 Eventi a Pisa

„Fino al 29 luglio nella zona sportiva Carnevale di Orentano ci sarà la sagra della pizza (chiuso il lunedì e il martedì). Gli stand gastronomici, che aprono dalle ore 19.30, propongono un ricco menù a base di: antipasti, crostini, lasagne, bistecche, carne alla griglia, patatine, dolci, gelati, caffè e naturalmente pizze e birra alla spina, oltre alla famosa farinata di ceci (cecìna).

Durante le serate è prevista musica dal vivo e animazione. Saranno inoltre presenti monitor per guardare i programmi tv. Per info: 3495380559.

Torna la sagra La Sagra della Zuppa a Fauglia nel 2018 Eventi a Pisa

„nel cuore delle colline pisane che richiama, ad ogni appuntamento, migliaia di persone nel piccolo borgo di origine medioevale.

Giunta al 7° anno di attività la manifestazione, che ha registrato una partecipazione sempre crescente, rappresenta l'evento cardine dell'estate faugliese.

La Sagra della Zuppa a Fauglia nel 2018 Eventi a Pisa

„ Il menù offerto è molto ampio e comprende, oltre alla zuppa, anche numerosi primi (boascaiola, arrabbiata etc.) e secondi piatti, dall'ottima bistecca di manzo a quella di maiale fino alla grigliata mista. Il menù comprende anche piatto freddo, contorni, dolci accompagnati dal pregiato vino delle Colline.