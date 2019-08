I sapori di settembre: le sagre da non perdere!

Nel pisano tutto pronto per sagre, feste ed eventi per gli amanti del cibo per trascorrere in allegria anche il mese di settembre!

Se avete sagre da segnalarci potete farli scrivendo a: pisatoday@citynews.it.

Torna lo storico appuntamento della Contrada San Nicolao: la sagra del frate e dei piatti tipici butesi, giunta alla 40esima edizione.

Il 1 settembre per le strade della contrada andrà in scena un weekend di festa, dedicato al tipico dolce, e ai piatti tradizionali come la pasta alla puntaccollese, oltre alla carne alla brace.

Dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici, ogni sera con musica dal vivo.