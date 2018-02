'Il Salento a Pisa'

Non c'è popolo senza musica e non esisteva avvenimento che non fosse consacrato ad essa: si legava alla magia e alla religione, al lavoro e alla festa, all'amore e alla morte; curavai mali fisici e dell'animo.

L'uomo, attraverso la musica, comunicava la propria esistenza e presenza ed esprimeva sentimenti e desideri difficilmente avvetati nel linguaggio quotidiano.

Attraverso documenti scritti, audiovisivi e musica dal vivo, Massimiliano Morabito e Giancarlo Paglialunga guideranno in un percorso fatto di canti, storie, e sacconti della cultura agropastorale salentina con l'intento di analizzare e rivalorizzare le antiche funzioni della musica folclorica legate sopratutto alla cura di se e della comunità di appartenenza.

Alle ore 18 il 'Seminario di tamburo salentino' a cura di Giancarlo Paglialunga, alle ore 20 la 'Cena sociale, conferenza - concerto' con Massimiliano Morabito e Giancarlo Paglialunga.

Per info e prenotazioni: 3926204561; 3470915345.