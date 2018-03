Salvadori e Ruschena live al Mani'omio

Prosegue il primo tour del duo Salvadori e Ruschena. Venerdì 9 Marzo alle ore 19 il duo torna live a Pisa (per l'ultima volta nel tour invernale) al Mani'omio. Il live sarà condito per la prima volta da nuove sonorità che strizzano l'occhio alla black music.

Il trombettista Mattia Salvadori e il chitarrista Diego Ruschena hanno dato vita ad un progetto che affonda le radici nella black american music. Il repertorio spazia dal jazz blues tipico dell'area di New Orleans (Bessie Smith, Louis Armstrong) alle storiche ballad della soul music (Ray Charles, Sam Cooke), fino al funk degli anni '60-'70 (Maceo Parker, Herbie Hancock).

Da lunedì 6 novembre è online sul canale YouTube 'mmmBop Promo' la loro interpretazione del celebre brano 'Georgia On My Mind'. Il videoclip è stato girato nella splendida cornice del Giardino Scotto di Pisa, città natale dei due musicisti. Regia, riprese e montaggio di Daniele Milano, missaggio audio a cura di Alessandro Sportelli.

Mattia Salvadori (tromba, flicorno soprano) suona dal 2010 nella Borrkia Big Band e dal 2015 nei Fuochi di Paglia avendo l'opportunità di suonare in molti live club, festival e piazze sia in Italia che all'estero.

Diego Ruschena (chitarre, loop station, percussioni) è diplomato in chitarra classica. Ha approfondito la chitarra moderna e l'improvvisazione con Gabrio Baldacci, Tony Vaiana e molti altri. Ha pubblicato due album con la band alternative rock Miriam Mellerin, con la quale si è esibito in più di 100 concerti in Italia e Europa.