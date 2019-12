Samuel il Ventriloquo in 'Pupazzi pazzi... che le feste non portan via!'

Samuel Barletti è un ventriloquo italiano, famoso in tutto il mondo, vincitore della quinta edizione di Italia’s Got Talent. Da quando il Club Magico Italiano di Bologna gli ha riconosciuto il titolo di ventriloquo più giovane del mondo rimane tra i più quotati nel campo artistico per la sua particolare tecnica naturale che può essere considerata tale in quanto riesce ad emettere suoni senza muovere le labbra: caratteristica non comune e difficilmente imitata da colleghi del mestiere.

Samuel è un artista versatile e completo, si presenta come ventriloquo ma anche come imitatore. E' l'unico cabarettista al mondo che riesce a fare imitazioni in ventriloquia fornendo le voci di personaggi famosi agli spettatori, trasformando così il pubblico in protagonista. Tutti i pupazzi che anima con la sua seconda voce sono creati da lui e adeguandosi ai fatti di attualità, la sua galleria di personaggi viene continuamente arricchita. La sua simpatia e la sua comunicatività stabiliscono un immediato contatto con il pubblico, facendo di ogni suo spettacolo un momento di allegria e di divertimento, nel quale possono immergersi grandi e piccini. Tra i suoi personaggi più famosi ricordiamo il coniglio grigio Luigi, la cornacchia azzurra Loris e il pinguino Armaduk tra i più storici (primi anni 90), il ranocchio Cirillo e il gallo cedrone Gedeone a metà anni novanta, mentre tra i più recenti vanno menzionati il tigrotto Tyson, il leone King e il pappagallo Mario.

'Pupazzi pazzi…che le feste non portan via!': lo spettacolo è articolato in 2 tempi con personalizzazione per il giorno dell’Epifania. Primo: spiegazione della ventriloquia con bimbi, coinvolgimento pubblico con maschera; presentazione primo pupazzo: Tyson (vero vincitore di Italia's got talent); Seconda parte: Pupazzo Leone (The King) e pupazzo Mario (Latin lover); Finale coinvolgimento pubblico.