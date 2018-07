Samuele Borsò, in concerto al Circolo Arci di Capannoli, suonerà e canterà le sue canzoni e qualche grande successo da lui reinterpretati.

Per l'occasione sarà possibile acquistare il nuovo cd di cover che ha reinterpretato in questi anni dal titolo 'Come in un Teatro', e l'Ep 'L'ordine delle Cose', entrambi con copertina dipinta dalla pittrice Veronica Cairo.

Sarà possibile fare l'aperitivo al costo di 5 euro ecenare su richiesta, in ogni caso aperta la sezione ristoro del Circolo. L'ingresso è libero.

