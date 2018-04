'Riparto da me', Samuele Borsò in concerto a Lari

Samuele Borsò riparte dalla sua vera passione, la musica. Un concerto nella suggestiva cornice del Teatro di Lari in cui il cantautore pontederese suonerà e canterà le sue canzoni, oltre a grandi successi da lui reinterpretati.

Per l'occasione sarà presentato anche un cd dal titolo 'Come in un teatro' con le cover riarrangiate da Borsò in questi anni di attività.

Ingresso:

Tessera 10 euro comprensiva di ingresso al concerto e bicchiere di vino presso la Taverna al Provino.

Per chi è già in possesso della tessera, ingresso 8 euro e sempre compreso un bicchiere di vino presso la Taverna al Provino.