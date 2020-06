San Ranieri in piazza del Duomo

In occasione della festa del patrono della città, martedì 16 giugno dalle ore 20 alle 23 la Cattedrale di Pisa sarà eccezionalmente aperta per consentire una breve preghiera a San Ranieri. L’ingresso alla chiesa sarà contingentato con numeri ridotti rispetto alle normali cerimonie e sarà necessario indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza. Si potrà entrare solo dalla porta di San Ranieri e uscire da quella del Santissimo. Come sempre inoltre sarà illuminata la Torre pendente e la facciata della Cattedrale.

Mercoledì 17 giugno ci sarà la consueta cerimonia alle ore 18. Quest’anno avrà luogo all’aperto nello spazio tra la Cattedrale e il Battistero e potranno partecipare un massimo di 1000 persone. Tutti i posti saranno a sedere e sarà rispettata la distanza di un metro e mezzo tra un posto e l’altro. Si potrà accedere alla piazza unicamente dai varchi di Piazza Arcivescovado/Via Santa Maria e da Piazza Manin. Una volta raggiunta la piazza, per accedere allo spazio riservato alla celebrazione, sarà predisposto un unico accesso dal viale del Battistero, di fronte al Museo delle Sinopie, dove verranno distribuiti i pass, fino ad esaurimento dei posti. Si consiglia a tutti i cittadini di recarsi in Piazza dalle ore 16,45 alle ore 17,40 per motivi di sicurezza e di controllo.

La celebrazione sarà ripresa e trasmessa in diretta da 50 Canale.