'San Ranieri al Parco': street food in San Rossore

'San Ranieri al Parco' è la novità assoluta del Giugno Pisano nell'era del Covid-19. Una iniziativa inedita e originale per la tradizionale festa del patrono di Pisa, all'insegna del benessere e della qualità, organizzata e promossa da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con l'Ente Parco di San Rossore, da un'idea del gruppo Confcommercio degli Street Food.

Cibo di strada di qualità, panini farciti, birre artigianali, dolci. I truck accessoriati offriranno tutto questo per tutto il giorno della festività del Santo Patrono all'interno della straordinaria cornice del Parco di San Rossore. L'invito rivolto a tutti è quello di trascorrere una giornata di festa all'insegna del buon cibo, all'aria aperta, in un contesto ambientale unico. I furgoncini dello street food saranno posizionati nelle nuove aree parcheggio all'inizio di viale del Gombo, una zona di transito per le tante persone che passeggiano nella Tenuta lungo il viale. Prevista anche l'apertura del cancello della villa presidenziale del Gombo.

Si ricorda che nei giorni di sabato, domenica e festivi l’accesso alla Tenuta è consentito solo a piedi o in bici. L’accesso in auto è sempre consentito alle persone anziane, alle persone con disabilità, alle donne in gravidanza. Per accedere alla Tenuta è attivo il servizio gratuito con il trenino, con partenza dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina (partenze alle 8.30, 9.30, 10.30, 11.30), posti limitati, prenotazione obbligatoria chiamando il numero 050-530101 attivo da lunedì al sabato dalle 9 alle 13.