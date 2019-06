San Ranieri, la città festeggia il suo patrono: fiera, corteo storico e regata

Festa a Pisa oggi, 17 giugno, per celebrare il patrono San Ranieri. Come tradizione la città lo festeggia con una serie di appuntamenti, primo tra tutti la Regata che si disputa in Arno tra i quartieri storici, San Francesco, San Martino, Santa Maria e Sant’Antonio e che quest’anno torna al suo tradizionale orario delle 19.30. Per l’intera giornata appuntamento con la fiera di San Ranieri da piazza dei Miracoli a piazza dei Cavalieri e, a conclusione dei festeggiamenti, in Logge di Banchi torna il concerto di San Ranieri.

La Regata sarà disputata in Arno su un percorso di 1.500 metri, in controcorrente, dalle imbarcazioni (chiamate 'fregate') dei quattro quartieri storici della città, San Francesco (giallo), San Martino (rosso), Santa Maria (celeste), Sant’Antonio (verde).Le imbarcazioni impiegate si ispirano alle tipiche ‘fregate’ dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. La Regata è preceduta da un corteo storico che sfila sui Lungarni cittadini.

Gli orari

Novità di questa edizione è il cambiamento di orario, non più alle 21.00 come in passato bensì al tradizionale orario delle ore 19.30, con la conseguente anticipazione di tutto il programma. Alle ore 18.00 la partenza dal Palazzo Comunale del Corteo dei figuranti del Palio di San Ranieri che attraverserà Lungarno Mediceo con arrivo allo scalo dei Renaioli. Alle ore 19.00 la sfilata sul fiume Arno delle 'fregate' dei quartieri con la esposizione della Pala di San Ranieri. Alle ore 19.30 inizio del Palio di San Ranieri con l’arrivo allo Scalo dei Renaioli.

Gli equipaggi

Ogni 'fregata' è composta da otto vogatori, il timoniere ed il montatore. Quest’ultimo, al traguardo, ha il compito di arrampicarsi su uno dei 4 canapi che raggiungono la sommità di un pennone alto 10 metri e afferrare il palio azzurro, simbolo della vittoria. Due (simbolici) paperi, invece, rappresentano il poco ambito riconoscimento per gli ultimi classificati. Questa particolare modalità di assegnazione della vittoria si ispira all’impresa di Lepanto quando le truppe cristiane, una volta abbordata l’ammiraglia turca, si impadronirono della fiamma da combattimento posta sul pennone dell’imbarcazione saracena.

Barca rossa (San Martino): Edoardo Bellani, Michele Vincenzoni, Davide Del Carratore, Alessio Del Carratore, Paolo Arno, Alessandro Arno, Alessio Antoni, Riccardo Merlini, Giulio Pupeschi (timoniere), Luca Lischi (montatore).

Barca gialla (San Francesco): Tommaso De Lucchese, Mirko Fabozzi, Federico Figuccia, Matteo Graziani, Fabio Marsigli, Michele Pratesi, Don Vito Saggese, Gianluca Santi, Riccardo Pellegrini (timoniere), Andrea Gaddini (montatore).

Barca celeste (Santa Maria): Mirko Barbieri, Massimiliano Foschi, Massimiliano Landi, Alessio Lorenzini, Edoardo Margheri, Luigi Mostardi, Edoardo Pagni, Flavio Ricci, Gabriele Ciulli (timoniere), Francesco Modenato (montatore).

Barca verde (Sant’Antonio): Simone Barandoni, Matteo Colombini, Luca Maggini, Alessio Mollica, Adriano Rubessi, Daniele Sbrana, Andrea Traso, Giulio Valtriani, Maurizio Nencini (timoniere), Michele Pierigè (montatore).

Fiera di San Ranieri

Per la festa del Patrono, San Ranieri, appuntamento con la tradizionale fiera che si snoderà da piazza dei Miracoli fino a piazza dei Cavalieri, lungo il tratto di via Santa Maria e via Corsica. Le bancarelle esporranno oggetti di artigianato, etnici, dolci e prodotti di ogni genere. La Fiera si svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 20.30.

Concerto di San Ranieri

A conclusione della giornata di festa, si svolgerà in Logge di Banchi (ore 21.15, ingresso libero) il concerto 'Itinerari. Viaggio tra luoghi, epoche e stili musicali' con il Complesso di Legni, Ottoni e Percussioni della Società Filarmonica Pisana, diretta dal maestro Paolo Carosi. Il programma prevede l’'Inno dell’Antica Repubblica Marinara' e musiche di Wagner, Mancini, Sparke, Musorgskij.