San Silvestro in fattoria

Se siete alla ricerca di un luogo semplice e tranquillo dove trascorrere la serata di San Silvestro e festeggiare l'arrivo del nuovo anno con i vostri bambini venite in Fattoria!



Accoglienza, buon cibo e giochi per i più piccoli: ecco gli ingredienti.



MENU’



Aperitivo di benvenuto



Taglietelle Floriddia con carciofi e ragù bianco (pasta solo ragù, al pomodoro o bianca per i bimbi su richiesta)



Risotto Zucca Funghi e Taleggio



Grande grigliata mista (salsicce, rosticciana e filetto)



Contorni vari



Dolci tradizionali fatti in casa



Acqua, vino, spumante, caffè e liquori vari



adulti € 40



bambini € 20



Su richiesta menù vegetariano o vegano € 40



Cena dalle ore 20,30



PER INFO E PRENOTAZIONI: BARBARA, 3803289556