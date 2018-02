San Valentino: gli eventi per una romantica serata a Pisa

Una serata romantica da trascorrere con la dolce metà. Anche i più 'duri di cuore' non possono resistere al fascino della notte più romantica dell'anno: San Valentino.

Il prossimo 14 febbraio sono molte anche a Pisa e provincia le iniziative per staccare dalla routine e concedersi, perchè no, una bella cena, rigorosamente a lume di candela.



Ecco gli appuntamenti a Pisa e provincia...