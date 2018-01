San Valentino all'Hotel Tower Inn

L'Hotel Tower inn Pisa Valdera ha ideato per le coppie un speciale pacchetto pensato sia per momenti romantici, che per dei momenti da vivere in allegria grazie alla serata musicale.

Gli ospiti, al loro arrivo troveranno in camera petali di rose sul letto, cestino di frutta di stagione e bottiglia di bollicine.

Nel pacchetto è compreso: ingresso alle Terme di Casciana Terme, cena gourmet con intrattenimento musicale e colazione (con piccolo supplemento colazione in camera).