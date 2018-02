San Valentino al Palazzaccio di Calci

L'agriturismo al Palazzaccio invita a trascorrere un San Valentino indimenticabile in una location immersa nel verde delle colline Toscane.

Sarà un'occasione per trascorrere una notte rilassante con la dolce metà e vivere un'esperienza lontana dalla frenesia quotidiana e riscoprire i ritmi lenti della natura.

Gli ospiti, all'arrivo, troveranno nella suite un nostro omaggio di benvenuto. Nel primo pomeriggio si potrà richiedere un'escursione a cavallo tra gli oliveti e conoscere Calci, paese ricco di storia. La passeggiata ha una durata di un'ora, ed è solo su prenotazione.

Di sera, quando le luci si faranno più tenui , il ristorante proporrà una cena a lume di candela.

Menù

- Antipasto 'fritto e affettato'

- Primi: acqua cotta e elichette al pesto di limone e pinoli pisani

- Secondi: peposo con purea di patate o tris di sformatini di verdure

con insalata

- Dolce: cuore caldo al cioccolato fondente

- Caffè, digestivo locale, vino rosso Ceppato di Vicopisano.

Il mattino seguente, a partire dalle ore 9.30, sarà servita la colazione condolci fatti in casa, marmellate, salumi e molto altro. Il check out è previsto per le ore 12.

Il costo dell'esperienza varia da 180 a 190 euro. Con il pacchetto da 180 euro a coppia include: cena e bevande + camera matrimoniale con bagno tasso + omaggio di benvenuto + colazione.

Con 190 euro a coppia: cena e bevande + camera matrimoniale in appartamento ad uso esclusivo (Volpe o Riccio) + omaggio di benvenuto + colazione.

Facoltativo: 15 euro di escursione a cavallo a persona della durata di un’ora, più 10 euro per l’assicurazione.